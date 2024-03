Rime insaponate al Teatro Civico. Perché il palco è fatto di sogni

Un’esperienza luminosa per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età. Per l’ultimo appuntamento con la stagione ragazzi al Teatro Civico della Spezia, andrà in scena oggi alle 16.30 e in replica domani alle 10, ‘Rime insaponate’, scritto e interpretato da Alekos Ottaviucci, in arte ‘Il Poeta delle Bolle’. Alekos è davvero un poeta, gioca con le parole e le vede galleggiare nell’aria insieme alle sue bolle di sapone. Questo spettacolo nasce dalla sua passione per le bolle, per le rime, per l’incontro, e per il racconto. Creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre, la bolla di sapone, il testo teatrale in rima, è una affabulazione che stimola l’immaginazione.

La narrazione è tutta animata dal desiderio di realizzare un sogno: uno spazio da condividere, ideato per coinvolgere gli altri nel gioco della scena. Ne risulta un racconto lieve e autobiografico che propone valori come l’importanza del sorriso, del rispetto reciproco, del coraggio di sognare, della saggezza di godere dei momenti di bellezza. ‘Rime insaponate’ è un gioco che con semplicità allena al rito della rappresentazione e coniuga il teatro d’attore e di racconto con alcuni elementi tipici dello spettacolo di strada, dal sapore vagamente circense, come la propiziatoria iniziale, o il numero con il volontario, attraverso un completo repertorio di tecniche che va dalla piccola magia, alla produzione di bolle di tutte le forme e misure, tramite manipolazione e attraverso l’uso di artigianali attrezzi d’ogni genere e dimensione per giocare con l’aria, col fumo, col vapore e produrre effetti e sorprese che è bene non anticipare.

La colonna sonora, d’autore, è stata composta ad hoc per accompagnare e sostenere con una precisa drammaturgia musicale la narrazione e l’effervescente crescendo. Comprende, fra l’altro, una bella versione della canzone ‘Nel blu dipinto di blu’, riproposta come un vero e proprio inno alla gioia, per festeggiare il gioco della bellezza. Alekos Ottaviucci è un’eccellenza del settore, ha studiato clown con Alexandre Casali (Brasile) e Virginia Imaz Quijera (Spagna) e svolto attività di formazione in ambito di comicità e teatro fisico con Piero Massimo Macchini e Domenico Lannutti. La sua arte è arrivata in molti Paesi del mondo, tra questi Belgio, Germania, Croazia, Romania, Portogallo, Thailandia e Brasile. I biglietti per il suo show sono disponibili al botteghino del Teatro Civico prima dello spettacolo. Ulteriori informazioni inviando una mail a [email protected].

Marco Magi