Rifiuti nel parco fluviale. Stop alla discarica abusiva. Sequestro e denuncia

BOLANO

Una discarica a cielo aperto è stata posta sotto sequestro dalla guardia di finanza in Val di Vara lo scorso fine settimana. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale a intervenire sull’ampia area nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana, nel Comune di Bolano, utilizzata come discarica non autorizzata di rifiuti. Il proprietario, un imprenditore edile di origine albanese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il terreno in questione è colllocato in area verde e all’interno del parco fluviale del fiume Vara ed è stato nel tempo oggetto di vari sversamenti di rifiuti vari, per diverse decine di tonnellate – per i quali sono ancora in corso le analisi per la caratterizzazione e qualificazione – compresi materiali pericolosi costituiti da tettoie in eternit.

La guardia di finanza sta monitorando il fenomeno dello smaltimento abusivo dei materiali inerti provenienti dai cantieri edili e questo ha portato all’individuazione del sito poi posto sotto sequestro a Ceparana. Sempre più spesso – spiega forne della guardia di finanza – durante i controlli su strada vengono individuati trasporti di materiali da risulta non accompagnati dalla documentazione obbligatoria in materia ambientale, il cosiddetto formulario rifiuti.

A oggi nell’intera provincia della Spezia la guardia di finanza ha contestato oltre 80 tra illeciti penali ed amministrativi in materia ambientale e irrogato sanzioni per un totale che supera i 500.000 euro. Inoltre, trattandosi di violazioni ambientali quasi sempre correlate a lavori di ristrutturazione edilizia, vengono sempre valutate le possibili implicazioni di carattere fiscale a carico dei soggetti responsabili.