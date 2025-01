Rex, candido come la neve. Testardo, forte e tenerone

Maestoso e regale, proprio come impone il suo nome, Rex è un bellissimo incrocio di pastore maremmano che della razza porta tutte le caratteristiche migliori. Fisico slanciato, mantello candido come la neve e pelo lungo e folto, Rex dall’età presunta intorno ai 7 anni da due si trova ospite, causa una rinuncia di proprietà, della struttura di via del Monte, accudito con grande affetto dai volontari de ’L’ Impronta’.

Rex, come tutti i cani di grande taglia e in particolare i maremmani che nascono con funzioni pastorali, ama stare all’aria aperta e muoversi in ampi spazi ma, nonostante la sua inclinazione alla difesa e alla guardia (i pastori maremmani sono impiegati ancora oggi per custodire le greggi e difenderle da lupi e orsi), è anche un ottimo animale da compagnia grazie al suo carattere dolce e affettuoso.

Testardo quanto basta, Rex ama la compagnia degli umani di cui attende le carezze e le coccole facendosi trovare dai volontari che si prendono cura di lui sempre a pancia all’aria come un eterno cucciolone. Rex, non è soggetto a diete particolari, non ha alcun tipo di problema e adora le passeggiate così come non disdegna però anche i momenti di assoluto relax, su coperte calde che vuole sempre pulite.

Il suo umano ideale è persona che conosce questo tipo di razza e la testardaggine che la caratterizza ma che, al contempo, sappia apprezzarne le doti di forza, fedeltà e coraggio e che soprattutto condivida con lui lo spirito d’avventura e la voglia di tenerezza.

Alma Martina Poggi