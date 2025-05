Resilienza umana in scena

’Andrà tutto bene’. Questo il titolo dello spettacolo targato Ocra Teatro aps che stasera, alle 21, andrà in scena agli Impavidi. Nato da un progetto di teatro comunità e ideato, scritto e diretto da Toni Garbini, lo spettacolo – che si ispira a un testo originale ancora inedito e mai andato in scena dello stesso regista – nasce come risposta artistica al trauma collettivo del lockdown del 2020. Distanziamento sociale, desiderio, isolamento e resilienza umana sono i temi attorno a cui si sviluppa la messinscena . Al centro della vicenda, due figure – un uomo e una donna – costretti a condividere lo spazio ristretto di un appartamento nei primi giorni del confinamento. Il loro dialogo, sospeso e rivelatore, diventa una lente di ingrandimento sulle relazioni, la solitudine e le paure che hanno attraversato quel periodo storico.

Ma lo spettacolo dà voce a una dimensione collettiva e visionaria: un coro di personaggi ispirati agli annunci erotici realmente pubblicati su una piattaforma web internazionale tra marzo e aprile 2020. Questi frammenti di umanità – desideri, fantasie, richieste di contatto – diventano testimonianze poetiche e crude di una resistenza emotiva e corporea che cerca un contatto umano nel distanziamento forzato. Con un approccio documentaristico, Garbini costruisce un intreccio tra testimonianza intima e narrazione collettiva, tra quotidiano e visionario. "Andrà tutto bene – spiega l’autore, attore e regista Toni Garbini - non è solo uno spettacolo, ma una forma di indagine sociale e artistica. Una forma di teatro di comunità, proprio come era stato per ‘La Bambina di nome Sarzana’ e ‘L’adolescente Vizzardelli’. Il nostro obiettivo è infatti offrire uno spazio di riflessione condivisa su cosa significhi oggi distanza, connessione, piacere, sopravvivenza emotiva". Un progetto che indaga e allo stesso tempo "cerca di ricostruire la memoria di un momento collettivo che ha modificato il nostro modo di essere con gli altri e con noi stessi" e che vedrà in scena insieme a Garbini anche Amanda Cargioli, Mattia Bologna, Paolo Rava, Angela Silvano, Enrica Ventarelli, Irene Guccinelli, Emanuela Cristofaro, Sara Montefiori. I biglietti per assistere allo spettacolo (12 euro) sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket e alla biglietteria del teatro Impavi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19.

Elena Sacchelli