Gli assessori Guerri e Carli in visita agli ospiti del reparto pediatrico del Sant'Andrea

La Spezia, 21 novembre 2023 - In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, gli assessori alla Città dei Bambini Daniela Carli e alle Politiche sanitarie Giulio Guerri si sono recati in visita al reparto pediatrico dell'ospedale Sant'Andrea, per portare i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini e dell'amministrazione al personale e agli ospiti della struttura. Gli assessori, ricevuti dalla direttrice del reparto dottoressa Maria Franca Corona unitamente ad una rappresentanza del personale medico-infermieristico, hanno ringraziato gli operatori per il lavoro quotidianamente svolto ed hanno consegnato una scorta di 3mila cerottini colorati per i bambini in cura nel reparto.

Incontro Guerri

Una rappresentanza del Comitato del Quartiere di Pegazzano ha incontrato l'assessore comunale alla Sicurezza Giulio Guerri. È stata l'occasione per fare il punto della situazione sugli interventi messi in atto e sugli obiettivi da portare avanti rispetto ai temi della prevenzione e della sicurezza nella zona.

Marco Magi