"Recuperiamo i muretti a secco simboli del nostro territorio"

Sono un simbolo della Liguria, rappresentano il lavoro dell’uomo sulle colline per frenarne l’erosione e i rischi idrogeologici oltre a essere diventati un bene da tutelare. I muretti a secco rappresentano il territorio e per questo l’ente regionale ha stanziato nuovi contributi per il loro recupero.

Quanto verrà finanziato e da quando?

"Dal 14 marzo sino al 23 aprile – spiega l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana – si aprirà un nuovo bando di gara del valore di 9,4 milioni per il ripristino dei muretti a secco a tutela del territorio che tutelano da rischi idrogeologici e permettono di coltivare tramite le caratteristiche fasce terrazzate".

Si può quantificare la superficie presente in Liguria?

"In Liguria ci sono oltre 42mila ettari di terrazzamenti. Con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, arriveremo ad aver messo a disposizione circa 32,4 milioni di finanziamenti. Per la presentazione delle domande prevista una documentazione agile e informazionI per associazioni di categoria e liberi professionisti"

Chi potrà beneficiare dei contributi?

"Imprese agricole, enti pubblici, proprietari e gestori di terreni anche non titolari di imprese agricole. Lo stanziamento avviene con modalità a sportello secondo l’ordine di presentazione delle domande di sostegno".