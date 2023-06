Reading teatrale sul ponte di volo Giannini racconta il Golfo dei poeti

Il ponte di volo della portaeromobili Giuseppe Garibaldi ha fatto da insolito scenario per l’insolita testimonianza della star del cinema e del teatro: Giancarlo Giannini, nato alla Spezia ma residente a Roma dove ha sviluppato la sua luminosa carriera. E’ stato però sensibile alla proposta di Cristiana Pagni di offrire una ventata artistica a Seafuture che – tra macchine da guerra, impieghi duali e culto della blue economy – ha vissuto un momento di "lettura" della risorsa mare attraverso la lente dei poeti. Ieri sera Giannini, sulla nave ammiraglia all’ormeggio del molo Varicella, ha ritessuto i legami col territorio attraverso la narrazione che di questo hanno fatto nei secoli i grandi poeti. Davanti a lui autorità militari e civili ed espositori. Giannini ha interpretato per loro, tra gli altri, Dante, Petrarca, Shelley, Bertolucci, Sand, James, Benelli. Marinetti: poeti che hanno vissuto e ispirazione dal Golfo. Giannini ha iniziato con la descrizione che il sommo poeta ha fatto del Golfo. A seguire Shelley, struggente e moderno per il suo tempo; il finale è stato dedicato all’aeropoema di Marinetti.

Oggi Seafuture continua. L’appuntamento chiave di giornata è dedicato al tema: "L’impegno delle aziende italiane per vincere le sfide delle nuove frontiere navale e subacquea". Introduzione affidata a Giuseppe Cossiga, presidente AIAD; all’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, al contrammiraglio Pietro Alighieri, Senior Advisor del Segretario Generale della DifesaDNA e a Giovanni Lorenzo Forcieri, Presidente Distretto Ligure Tecnologie Marine.