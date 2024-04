Reading, live e cibo all’Arci del Canaletto

Per chi conosce e ama la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, questa è una delle trovate più indovinate della penna di Lewis Carroll, che le diede vita. Oggi a partire dalle 18.30, all’Arci Canaletto di via Bosco 2, una lunga carrellata di artisti darà vita a ’Non compleanno a Wonderland!’ una serata-evento che metterà insieme reading, live e cibo a volontà. Tanti i protagonisti in cartellone, veri e immaginari – usciti direttamente dal libro-cult - per questa carrellata di performance che aiuterà gli spettatori a sentirsi "al centro del mondo ogni giorno, celebrare la vita ogni giorno e sentirci importanti e pieni di amore ogni giorno". Con questa frase, ‘Giambo’ Ragnoli (nella foto), organizzatore, invita tutti a partecipare. Insieme a lui, si alterneranno con performance diverse: Sara Battolla, Michele Viglietti, Giovanni Sturmann, Rudi Veo, Ghrédènne, Riccardo Montali, Alessandro Ebuli, Graziano Del Giudice, Manuel Battilani, Les Jeunes Delinquants.