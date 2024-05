Rapina a mano armata in casa, arrestato un 22enne

La Spezia, 24 maggio 2024 – Con il volto travisato e armati di pistola avevano rapinato alla fine del mese di aprile scorso una casa nel quartiere Umbertino. La polizia di Stato è riuscita ora a rintracciare uno dei due autori, un 22enne spezzino che è stato arrestato.

Il giovane, residente nel quartiere Umbertino, è stato arrestato ieri sera. E nei suoi confronti è scattata da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale della Spezia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In base alle ricostruzioni della squadra mobile, la notte del 27 aprile scorso il 22enne era entrato, insieme a un complice ancora in corso di identificazione, all’interno di un’abitazione per rapinarla. Quella sera i due malviventi, con il volto travisato e armati di pistola, dopo aver staccato l’interruttore generale della luce del palazzo, hanno invitato le vittime della rapina ad aprire la porta di ingresso della loro abitazione per riattivare l’interruttore, approfittandone invece per introdursi all’interno della casa. Qui i due hanno portato via denaro contante e oggetti preziosi per un valore di circa 30mila euro.

In seguito alle indagini della squadra mobile, è scattata la perquisizione nell’abitazione del 22enne. Qui sono stati rinvenuti tutti i capi di abbigliamento indossati dal giovane durante la rapina, ripresi da una telecamera di sicurezza, oltre a parte degli oggetti rubati, nascosti all’interno di alcune paia di scarpe.

I preziosi sono stati recuperati e restituiti alle vittime. In corso tuttora le indagini per identificare il complice, recuperare la pistola e la restante parte della refurtiva.