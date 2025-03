Rainbow brinda in anticipo alla promozione. Batte il Colombiera e conquista la serie C

Con tre giornate d’anticipo la Rainbow La Spezia Volley conquista la promozione in serie C femminile. Un traguardo importante per un gruppo che ha messo in chiaro da inizio stagione le proprie intenzioni. Senza storie anche il derby contro il Volley Colombiera che ha sancito il raggiungimento dell’obiettivo. Una cavalcata splendida in cui le ragazze di Saccomani hanno registrato 19 vittorie dando anche nell’ultimo match un’ulteriore prova della propria superiorità. Anche la formazione di coach Carli, l’unica a tenerle testa finora, ha finito per incassare un secco 3-0 (25-20 / 25-11 e 25-22). Le padrone di casa sono scese in campo con Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Deste, Grandeaux e con il libero Pilli. Dall’altra parte della rete Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Della Tommasina, Figoli, Lottici, Michi, Pescetto, Stiaffini e il libero Fiorino. Sconfitta netta del Volley Santo Stefano che al "PalaDamonte" di Cogoleto ha subito un cocente 3-0 contro il Cogovalle Tsunami con i punteggi di 25-22 / 25-22 e 25-16. Coach Ferraro ha schierato Cesqui, Innocenti, Loria, Maggi, Mazzocca, Parentini, Pedrelli, Posati, Rossini, Sebastiani, e i liberi Guidi e Gigantesco.

Ilaria Gallione

Nella foto (di Massimo Pasquali): Ginevra Benettini della Rainbow Spezia