Ragazzi con disagio sociale. Nave di Carta: il mare può salvare

"Il mare rende uguali": dice Lorenza Sala, coordinatrice de "La Nave di Carta", un’associazione di vela solidale nata a La Spezia per promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumento educativo e di inclusione sociale. Lo scopo di questo progetto è formare, riabilitare, educare e includere i ragazzi attraverso la navigazione a vela. "La Nave di Carta" inoltre promuove progetti nautici di interesse sociale, come crociere educative per i giovani e di supporto terapeutico, corsi di marineria tradizionale per la salvaguardia e la diffusione della cultura marinara, in particolare far conoscere il nostro territorio e l’ecosistema del Golfo dei Poeti. Nata a La Spezia, "La Nave di Carta" è un realtà eterogenea che raccoglie soci da tutta Italia ed è socio fondatore dell’Unione Italiana Vela Solidale, un organismo nazionale che raccoglie 30 associazioni che operano nel sociale attraverso la pratica della navigazione. Il nome nasce dal fondatore Marco Tibiletti, un appassionato di libri sul mare e presidente e comandante della goletta Oloferne, sulla quale si svolgono le principali attività. Gli altri membri del consiglio direttivo sono Lorenza Sala, Giulia Castiglioni, Giampietro Sara, Gabriele Mazzoleni, Andrea Berlingieri e Sabrina Bui.

La "Nave di Carta" è stata fondata nel 1998, nella sede operativa del paese di Fezzano, a La Spezia. Sin dalla sua nascita, La "Nave di Carta" ha lavorato in stretto contatto con il territorio del Golfo della Spezia, con le istituzioni e gli enti locali. Le sedi sono due, una sull’acqua, la Goletta Oloferne, l’altra a Pegazzano. "Un gruppo di persone che sta insieme e impara vivendo insieme, a condividere, includere, navigare e stare insieme", così definisce Lorenza Sala il progetto. "Il nostro obiettivo è insegnare che se si fanno le cose con gli altri si sta un po’ meglio. Ognuno nell’equipaggio ha i propri talenti, tutti fanno tutto". Tra le attività presenti a bordo, una tra le più interessanti è il "wave watching", ovvero la possibilità di osservare diverse tipologie di onde a Bonassola. Inoltre sono organizzate numerose iniziative didattiche per diffondere la cultura del mare, come l’esplorazione della fauna e della flora marina. Dal 29 settembre al primo ottobre 2023 si è tenuto a La Spezia il festival della vela solidale "Marelibera", ovvero il raduno nazionale dell’Unione italiana Vela Solidale, aperta a tutte le associazioni che operano nel sociale a favore di persone con disabilità. Una festa di portata nazionale di mare inclusivo, educativo e solidale.