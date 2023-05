Raduno dei bersaglieri, La Spezia aspetta 60mila persone

La Spezia, 22 maggio 2023 – Inizia oggi alla Spezia il 70esimo raduno nazionale dei Bersaglieri, organizzato dall'Associazione nazionale Bersaglieri e dal Comune della Spezia, l'evento porta in Liguria 59 fanfare che domenica 28 maggio sfileranno per la città, con finale lungo Viale Italia a due passi dal mare, anticipati dal lancio dei paracadutisti della Folgore.

"Sarà una settimana di festa che coinvolge tante generazioni: i Bersaglieri rappresentano la democrazie e la libertà”, ha detto questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini presentando la manifestazione. “Eravamo certi di trovare la vicinanza da parte degli spezzini e il supporto delle istituzioni locali e regionali - ha detto Ottavio Renzi, presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri - Sarà un bel raduno, ma oggi un pensiero va ai nostri concittadini che stanno soffrendo in Romagna. Siamo vicini a loro e ai bersaglieri che non potranno essere qui con noi”.

Il clou degli appuntamenti a partire da venerdì, con l'inaugurazione del Villaggio del Bersagliere e i due i concerti al Teatro Civico delle bande di Marina Militare, Aeronautica Militare e Conservatorio Puccini e di tre fanfare dei Bersaglieri. Sabato e domenica i due sfilate per la città. "Perché torniamo in una città marinara come La Spezia? Perché ci troviamo sempre bene”, spiega Nunzio Paolucci, vicepresidente Anb. Sono già duecento i pullman previsti per la gran chiusura di domenica, attese circa 60mila persone in totale. “Strutture ricettive della provincia - conferma l'assessora al turismo Maria Grazia Frijia - tutte esaurite da tempo”.