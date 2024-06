’Radio Stop’ fa tappa qua

Il ‘Radio Stop Festival’ è l’evento di musica pop che Radio Stop, organizza da anni con grande partecipazione di pubblico e durante il quale si esibiscono artisti di fama nazionale apprezzati soprattutto dal pubblico giovane (ma non solo). Nel corso del tempo sui palchi si sono alternati, ad esempio, Irama, Alexia, Annalisa, Ivana Spagna, Benji & Fede, Francesca Michielin, Shade, Samuel, Baby K, Marco Masini, Stadio, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Elodie, Paola e Chiara, Rettore e molti altri. Sarà proprio questa grande novità a impreziosire l’estate musicale spezzina: giovedì 11 luglio il ‘Radio Stop Festival’, che vive da anni in diverse località della Toscana, per la prima volta dopo 20 anni fa tappa alla Spezia.

Il festival di Radio Stop è, semplicemente, un mega concerto di musica pop durante il quale si esibiscono dai 10 ai 12 artisti fra i più amati dai giovani, seguiti sui social e tra i più trasmessi dall’emittente Radio Stop. Un festival che da oltre 20 anni porta in giro per l’Italia il meglio della musica pop italiana e che alla Spezia tra gli altri porterà a esibirsi sul palco di piazza Europa una delle cantanti più raffinate e amate dal pubblico: Malika Ayane, che ha confermato proprio in questi giorni la sua presenza. Insieme a lei ci sarà anche Sophie and the Giants che dal 2020 domina le classifiche pop dance. Con Malika Ayane e Sophie and the Giants, al momento saliranno sul palco anche il cantautore e chitarrista italiano Enrico Nigiotti, e da ‘Amici di Maria dei Filippi’, ecco Aaron, Martina e Lil Jolie. "Radio Stop Festival è un altro evento che si somma al ricco programma pensato per la stagione estiva ormai alle porte – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Un concerto, totalmente gratuito, che siamo lieti di far vivere alla cittadinanza, così come i tanti altri spettacoli che si avvicenderanno nei prossimi mesi: dai grandi nomi del teatro italiano quali Alessandro Preziosi, Carolina Benvenga, Mariangela D’Abbraccio, Oblivion, Giorgio Panariello e Marco Masini, Beatrice Baldaccini, alla musica leggera con Mr. Rain, Cristiano De Andrè, Edoardo Bennato e Nina Zilli, fino ai grandi interpreti della musica jazz mondiale: Paolo Fresu & Uri Caine, Dado Moroni, Eddie Gomez, Joe La Barbera, Mike Stern and Randy Brecker, la voce di Irene Grandi e le incursioni di Goran Bregovich e Russell Crowe. Un’estate da non perdere che siamo certi sarà molto apprezzata e capace di attrarre un pubblico eterogeneo e sempre più vasto, che già nel 2023 ha superato le 20.000 presenze". Un nuovo evento, quindi, che si somma al ricco programma di appuntamenti organizzati nell’arena di piazza Europa dal Comune, che vanno dal La Spezia Estate Festival al Festival Internazionale del Jazz e ai vari concerti di musica pop.

Marco Magi