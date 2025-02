"Raccontare il territorio tramite la voce e i talenti di generazioni di creativi"

Un importante sostegno alla nostra duplice iniziativa libro-mostra è giunto dalla Fondazione Carispezia. "Siamo molto lieti di aver collaborato con ‘La Nazione’ alla pubblicazione del volume ‘Pensieri d’Artista’, nella convinzione che il nostro territorio meriti di essere raccontato e valorizzato anche attraverso le voci e le opere dei suoi talenti – dichiara il presidente Andrea Corradino –. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità per preservare e promuovere il nostro patrimonio artistico, dando visibilità alle generazioni di creativi, che hanno contribuito a scrivere la storia dell’arte contemporanea, e continuano a farlo. Un piacere poi dare spazio a rassegne che valorizzano quelle eccellenze locali, proprio come avviene per la collettiva legata a ‘Pensieri d’Artista’".

Il Camec si è elevato grazie al recente riallestimento della collezione permanente a cura di Gerhard Wolf. "Un progetto realizzato grazie alla sinergia tra la nostra Fondazione e il Comune della Spezia, un ulteriore passo verso il percorso che pone la città al centro dell’arte contemporanea. Il museo si propone come un punto di riferimento dinamico, un contenitore che ospita grandi mostre realizzate da curatori di livello internazionale". Ma il Camec, ricorda Corradino, ha sempre avuto un ruolo centrale nella promozione dell’arte contemporanea. "Accogliendo artisti di rilievo fin dalle prime edizioni del prestigioso Premio del Golfo, la cui storia è raccontata in una suggestiva sala all’interno del museo". La Spezia, infatti, vanta una ricca tradizione di artisti contemporanei. "Essi hanno contribuito a definire l’identità culturale della città e la valorizzazione della scena artistica contemporanea. Sempre di più il museo si propone come un laboratorio dinamico per l’arte, un luogo che unisce passato e futuro, tradizione locale e orizzonti internazionali".

Marco Magi