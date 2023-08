Raccolta differenziata, cambia il numero verde

Il Comune di Levanto informa che con il passaggio della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ad Acam Ambiente è cambiato il numero verde (800.487711, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13) al quale ci si può rivolgere per chiedere informazioni di carattere generale e per prenotare il ritiro di sfalci e materiali ingombranti. In particolare, per queste due tipologie di rifiuti rimangono le modalità con cui il servizio era stato attivato dal Comune. Il conferimento è gratuito, e si può effettuare sia all’ecocentro di Mereti (aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16), sia al domicilio del richiedente tramite prenotazione telefonica al numero verde, scrivendo alla mail [email protected] oppure visitando la pagina “servizi.irenambiente.it”. Per usufruire del ritiro domiciliare, i rifiuti (fino ad un massimo di cinque pezzi) devono essere esposti la sera prima del giorno del ritiro nelle vicinanze dell’abitazione del richiedente: il mercoledì sera per gli sfalci, il giovedì e il venerdì sera per gli ingombranti. "È un servizio gratuito, rivolto sia ai residenti che ai proprietari di seconde case, molto semplice da richiedere, che funziona bene e utilissimo per il rispetto dell’ambiente e per il decoro del paese", dice l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza.