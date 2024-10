Raccolgono funghi nel bosco senza tesserino, otto sanzionati dai carabinieri

Val di Vara, 3 ottobre 2024 – Il periodo è propizio per la raccolta funghi, ma bisogna stare attenti e rispettare le regole.

I carabinieri forestali hanno svolto nei giorni scorsi dei controlli sulla raccolta dei funghi epigei. In particolare, i militari del nucleo di Varese Ligure, in località Colla di Buto, all'interno del consorzio Monte Gottero, hanno sanzionato cinque persone per raccolta e trasporto dei funghi senza il previsto tesserino, mentre i militari dei nuclei di Sesta Godano e Mattarana in località Tre Confini, sempre sul Gottero, ne hanno sanzionata un’altra per lo stesso motivo e ad altre due hanno contestato il transito motorizzato su strada sterrata, vietato da un’ordinanza del sindaco.

La raccolta dei funghi è regolamentata per garantire l’equilibrio del bosco e il rispetto verso gli altri raccoglitori, infatti, il raccolto giornaliero non può superare i 3 chilogrammi per persona complessivi; è vietato l’utilizzo di rastrelli o uncini che possano danneggiare il micelio sotterraneo e compromettere le sbocciature di futuri funghi, che dopo essere stati raccolti, devono essere trasportati in contenitori rigidi ed aerati per permettere la diffusione delle spore.

Infine la ricerca dei funghi è vietata dal tramonto all’alba ed in assenza del tesserino per la raccolta previsto dagli enti gestori. Le sanzioni previste per i trasgressori possono arrivare a 1000 euro quando vi sia anche il commercio al dettaglio non autorizzato oppure su aree pubbliche in forma itinerante.