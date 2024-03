'Palla alle donne' e 'Questo non è amore', i progetti presentati in Sala Dante

La Spezia, 13 marzo 2024 - Per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza è in programma domani, giovedì 14 marzo, alle 10.30 in Sala Dante, un incontro per la presentazione dei progetti 'Palla alle donne' e 'Questo non è Amore', promosso dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall'assessore Daniela Carli, in collaborazione con la polizia e la squadra di calcio femminile Spezia Women.

“La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani – dichiara Peracchini – e dovere delle istituzioni è quello di portare avanti iniziative concrete che sensibilizzino la cittadinanza al rispetto, contro ogni forma di violenza, non solo in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ma tutti i giorni. Il Comune della Spezia è da sempre in prima linea per fornire una rete di sostegno alle donne vittima di violenza, in collaborazione con le altre istituzioni e il Centro Irene, che ringrazio per il loro operato quotidiano”.

“Negli ultimi due anni l’amministrazione, in collaborazione con altri enti – aggiunge Carli – ha promosso progetti significativi per riconoscere e far riconoscere la violenza e prevenirla in tutte le sue forme. Continueremo con le campagne di sensibilizzazione perché crediamo fortemente nelle nuove generazioni”.

L’evento si inserisce all’interno delle azioni promosse dal Comune, già avviate lo scorso anno, e si propone come primo appuntamento nel 2024 con gli studenti degli istituti superiori (Sauro- Capellini, Cardarelli e Einaudi-Chiodo). Il programma inizierà con i saluti del sindaco e dell'assessore Carli.

Interverranno per il Comune della Spezia, come 'Centro Irene', la psicologa Francesca Cappellari, per la polizia con slide del progetto 'Questo non è Amore' e la manifestazione si concluderà con l’intervento della calciatrice Noemi Monetini dello Spezia Calcio femminile.