"Questo locale per me è tutto"

Dalle "Casermette" occupate a quel circolo Arci di via Crispi fatto di anziani, dipendenti delle Poste, biliardi, coppe, Uisp, destinato a cambiar presto pelle per regalare alla città la sua ‘factory’. Ci sono tante foto in cui, giovanissima, la si vede impegnata nella gestione di questa creatura nascente, altrettante che la immortalano oggi, anche se sembra che non sia passato tutto questo tempo: stesso bancone, stesse mura, persone e artisti che restano e tornano e nuovi che arrivano. Federica Pantani, fondatrice della Skaletta insieme alla sorella Daria e a un altro gruppo di amici entusiasti della controcultura, racconta cosa per lei sia questo circolo. "Avrebbe dovuto essere un’esperienza provvisoria: nei miei piani, all’epoca c’era il mestiere di scenografa, invece si è rivelata una palude in cui sono rimasta invischiata, trasformandosi in una qualcosa di definitivo. Come sarebbe andata, se fosse stato diverso? Molto probabilmente non lo saprò mai. So, invece, cosa è stato: per me significa relazioni importanti, amici. Le persone a me più care hanno a che fare con la Skaletta, che mi ha messo alla prova con miei limiti. Faccio un esempio: quando ci hanno offerto di partecipare al progetto Boss (gestione del Centro Allende durante la stagione estiva, con la gestione congiunta dei circoli Arci BTomic, Origami, Skaletta e Shake, ndr), ho avuto paura di uscire dalla mia comfort zone: conosco ogni centimetro di questa realtà, ma quella scommessa era stimolante e istruttiva. E ci ho provato. Mi ha dato la possibilità di misurarmi con altre realtà e un contesto diverso. Quando siamo andati a chiudere il contratto con il direttore delle Poste, ci ha detto di continuare a fare impresa. "Siete stati in gambissima", le sue parole, che mi hanno resa orgogliosa. La Skaletta è la mia vita, nel bene e nel male". Ora, testa ai festeggiamenti. "Sarà un super evento dopo quello dei 25 anni. Abbiamo le idee più chiare: siamo il locale più longevo, siamo riusciti ad andare avanti e non vogliamo lasciar fuori nessuno".

Chiara Tenca