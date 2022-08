Quattro risate lungo il fiume con la Villa

Ultima serata della rassegna ’Quattro risate lungo il fiume’ inserita dal Comune di Ameglia nell’elenco delle iniziative estive, organizzata con la collaborazione organizzativa di Ad Eventi e il contributo di SanLorenzo. Stasera in piazza Pertini nella frazione di Fiumaretta appuntamento con Debora Villa (nella foto) conosciuta al grande pubblico per le sue partecipazioni alle trasmissioni Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex & Co. L’ingresso è gratuito. Per informazioni contattare il numero 0187 -648366.