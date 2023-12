Quattro posti in Comune. Graduatoria a concorso

Il Comune di Alassio, provincia di Savona, ha indetto un concorso per stilare una graduatoria di idonei da cui attingere per la copertura di 4 posti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, bisogna non avere più di 45 anni, idoneità fisica all’impiego, possesso della patente B, non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza in relazione al servizio militare, conoscenza della lingua inglese e possesso di un’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, possesso del diploma. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 120, il Comune di Alassio si riserva la facoltà di ricorrere ad una preselezione. La selezione dei candidati avverrà mediante il superamento di tre prove d’esame: una di efficienza fisica finalizzata a verificare la capacità di inseguire e bloccare una persona in fuga, una scritta ed una orale. La domanda deve essere presentata entro il 10 dicembre tramite il portale InPA.