Quartetto di sax a Schiara L’ensemble per Tramonti

Musica, vino e fotografie per salvare Tramonti. Appuntamento oggi alla chiesetta di Sant’Antonio, in località Schiara di Tramonti, con l’Exclusive Saxophone Quartet, con un repertorio – quello proposto da Valentina Renesto, Olga Costa, Francesca Simonelli e Stefano Angeloni – che abbina ai brani classici per quartetto di sassofoni, sia originali che trascritti, musiche prese in prestito dal jazz, dallo swing e dalle colonne sonore. Quello odierno delle 16.45 è un evento speciale, perché l’ensemble, da anni, sostiene e aiuta la difesa del territorio di Tramonti. L’anno scorso ha contribuito a richiamare l’attenzione sui rischi di abbandono dell’area e in particolare di Monesteroli, attraverso un video musicale girato sulla spettacolare scalinata (intitolato ‘Monesteroli - musica per un Paesaggio’, rintracciabile su Youtube).

Nell’occasione il quartetto presenta un programma dedicato all’opera, eseguito per la prima volta a Schiara. Nella serata ci saranno, inoltre, tre iniziative legate all’attività dell’associazione Per Tramonti. Ricordiamo che nel 2013 il sodalizio ha avviato un progetto per piantare nuovi vigneti sui terreni abbandonati, acquisendoli in comodato gratuito dai proprietari che non riuscivano più a coltivarli. Il progetto si chiama T.r.a. Monti - Terre restituite all’agricoltura, e ha come obiettivo recuperare terreni agricoli a vigna, e nello stesso tempo consolidare e preservare i terrazzamenti: il progetto ha permesso finora di recuperare di tremila metri quadri di vigneti. Dopo il concerto sarà dunque possibile degustare il Cimento, il vino prodotto dalle vigne recuperate.

La seconda iniziativa è una autentica curiosità: il Dizionario del Dialetto di Biassa, che raccoglie e tramanda il linguaggio di una comunità che ha avuto una storia importante in epoche nelle quali la coltivazione dei terreni era la attività principale. La terza iniziativa riguarda il risultato di un progetto iniziato nel 2019, quando il fotografo Luciano Cremascoli ha chiesto la collaborazione dell’associazione per realizzare una documentazione su Tramonti, le sue vigne, e il lavoro di cura della vite: così è nato un libro fotografico – acquistabile alla Libreria Ricci e nell’edicola di Biassa – con il determinante sostegno del Comune e del Parco delle Cinque Terre. Sarà possibile sostenere i progetti ricevendo le bottiglie di vino, le copie del dizionario e il volume fotografico. Info e prenotazioni al 342 7514103.

