Quando lo sport è Special. In 700 a ’Play the game’

LA SPEZIA

Settecento atleti con e senza disabilità, provenienti da tutto il Paese, parteciperanno da giovedì a domenica ai Play the Games Special Olympics. Appuntamento al campo Montagna e al PalaMariotti. Ad organizzare Anffas, Polisportiva Spezzina e Team Liguria con la collaborazione di Regione e Comune e il supporto di Marina militare, Centro logistico di supporto Areale di Cadimare e comando provinciale dei carabinieri. I numeri sono grandi: 350 persone tra famigliari, tecnici ed accompagnatori, ma soprattutto 562 i volontari, la maggior parte studenti delle superiori di Einaudi Chiodo, Fossati Da Passano, Capellini Sauro, Pacinotti, Costa, Mazzini e Cardarelli. Una grande partecipazione grazie al progetto di formazione realizzato da Anffas e sostenuto dal centro di servizi Vivere, con l’impegno del provveditore Roberto Peccenini e del coordinatore provinciale di scienze motorie Marcello Storti. Einaudi Chiodo e Casini avranno i loro team di basket unificato. I giochi inizieranno giovedì quando, dalle 10.30 alle 11.30, 40 persone con disabilità intellettiva e relazionale grave e gravissima, al centro Dlf Papini, parteciperanno all’attività di Motor activities training program. Gli atleti, provenienti dai centri socio riabilitativi di tutta la provincia, dimostreranno le abilità acquisite durante l’anno in un progetto realizzato da Anffas La Spezia che ha visto, anche la presenza dei centri socio sanitari di Asl5, Centro Asso, Missione Sportiva, Nuovo Volo e centro di Cardinal Maffi di Castelnuovo

La competizione proseguirà dalle 15.30 alle 18.30, con i giochi di atletica leggera e basket rispettivamente al Montagna e al palazzetto dello sport. Venerdì, nella scuola elementare Il Pavone a Sarzana si svolgerà il progetto Young Atletes Program, dedicato ai bambini con e senza disabilità: giochi ludico motori per 60 piccoli, con parola d’ordine ‘inclusione’. Sempre venerdì giochi di basket e atletica leggera dalle 9 alle 13 in entrambi i campi. Nello stesso giorno, alle 18, la cerimonia d’apertura in piazza Europa, con le autorità che osserveranno arrivare il corteo di atleti che sfilerà partendo da piazza Verdi. Le gare continueranno poi anche sabato, dalle 9 alle 18.30 e domenica fino alle 13. "Il Play the Games Special Olympics della Spezia – dichiara Alessia Bonati, responsabile regionale Special Olympics – racchiuderanno ancora una volta la bellezza di cui sono portatori i nostri meravigliosi atleti"

Marco Magi