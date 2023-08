"Quando ero impiegato all’Olivetti" Cornacchione in ’Deo ex macchina’

Divertente e pungente, il comico Antonio Cornacchione racconta, in ‘Deo ex macchina – Olivetti un’occasione scippata’, con le dovute libertà narrative, la vera storia della Divisione Elettronica Olivetti, accompagnando gli spettatori con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo. Appuntamento stasera, alle 21.30, in piazza Europa per la rassegna teatrale La Spezia Estate Festival. "Durante gli anni impiegatizi passati alla Olivetti – afferma Cornacchione – ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione elettronica e dei giovanissimi ricercatori coordinati da Tchou. La voce più insistente era quella che li voleva tutti matti, una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e Jim Morrison! Ho fatto le mie ricerche: sì, lo erano!". Un convincente esempio di teatro di parola, di cui Cornacchione è autore e protagonista, che si iscrive nel filone del teatro civile e fa riflettere il pubblico sulle attuali e tristi sorti dell’industria italiana. L’ingresso è a 8 euro, biglietti in vendita su Vivaticket, al botteghino del Civico e in piazza Europa dalle ore 18.30 fino a inizio spettacolo.

m. magi