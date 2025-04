Pucciarelli e l’incontro col Papa: "Un giorno che non dimenticherò"

Sono tanti i ricordi di Papa Francesco che arrivano dal territorio in questi giorni di lutto. Fra le varie persone che raccontano la loro esperienza a fianco del pontefice, c’è la senatrice Stefania Pucciarelli, segretaria della Lega per la provincia spezzina, che definisce il giorno in cui avvenne l’incontro "indimenticabile". "Riaffiora in me un ricordo che custodirò per sempre nel cuore: il giorno in cui ho avuto l’onore e la gioia immensa di incontrare il Santo Padre. Nel mio ruolo di sottosegretario di Stato alla Difesa, ebbi il privilegio di consegnare personalmente a papa Francesco una raccolta fondi promossa dall’Aves – il Comando Aviazione dell’Esercito – destinata ai bambini ucraini, vittime innocenti della guerra. In quell’occasione accompagnai in udienza una rappresentanza del 2° reggimento "Sirio" di Lamezia Terme, in occasione del 25° anniversario della sua costituzione". Questa l’occasione. A restare nel cuore della senatrice, fu la disposizione d’animo del pontefice. "Quello che mi colpì profondamente fu la straordinaria umanità del Santo Padre. Ci accolse con una dolcezza disarmante, con il calore affettuoso di un nonno che apre le braccia e il cuore. Non solo a me, ma anche ai militari presenti e alle loro famiglie, papa Francesco riservò parole e gesti di profonda vicinanza. Si mostrò sinceramente commosso per il gesto di solidarietà dell’Esercito e per il sacrificio che quella donazione rappresentava. È stato un momento di rara bellezza, carico di spiritualità e umanità. Un ricordo indelebile che mi accompagna ancora oggi, e che rende ancora più grande il senso di vuoto per la sua perdita. La sua gentilezza e il suo calore mancheranno a tutti noi".