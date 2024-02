Psiche e Schumann in sala consiliare

Il Lions international Luni, l’associazione Amici di Luni e l’associazione musicale New Melody ‘Vittorio Righetti’, in collaborazione con l’istituto comprensivo Ortonovo Luni, organizzano un particolare appuntamento dal titolo ‘Medicina & Musica’. Nella sala consiliare del municipio di via Castagno, lo psichiatra Leonardo Moretti e la psicologa Daniela Lorenzini illustreranno la relazione ‘Il disturbo psichico nella società contemporanea; ha ancora senso parlare di genio e follia?’, mentre due artisti proporranno musiche di Schumann: la soprano Antonella Tronfi e il pianista Cesare Goretta. Soffermandoci su quest’ultimo, che ha studiato pianoforte al Conservatorio Puccini della Spezia e alla Scuola di musica di Milano, dall’età di 11 anni si è esibito in diversi ensemble e partecipato a diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali classificandosi sempre nelle prime posizioni. Inoltre unisce all’attività concertistica lo studio musicologico, dedicandosi anche alla composizione, in particolar modo a quella operistica.