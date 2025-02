Provincia, approvato il bilancio: "Ma l’opposizione diserta l’aula"

È stato approvato venerdì dal Consiglio, a sola maggioranza e con l’astensione dell’unico esponente dell’opposizione presente in seduta, il bilancio di previsione della Provincia della Spezia, accompagnato dal documento unico di programmazione per il triennio di programmazione finanziaria 2025-2027. Lo stesso bilancio, nella seduta di assemblea dei sindaci ha preceduto il Consiglio provinciale, invece era stato approvato all’unanimità.

"Oggi il consiglio provinciale, purtroppo a sola maggioranza, con una palese assenza di quasi tutta la rappresentanza di opposizione, ha approvato il primo bilancio previsionale ed il primo documento unico di programmazione triennale presentato dopo la impegnativa uscita dalla condizione di predissesto e quindi il risanamento di questo ente. Un bilancio che solo pochi minuti prima era, invece, stato approvato all’unanimità da tutti i sindaci, con importanti commenti positivi, e che aveva avuto anche palesi apprezzamenti da parte di amministratori del centrosinistra – questo il commento del presidente della Provincia e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Dispiace che ancora una volta si sia persa l’occasione per dare un segnale di istituzionalità in un ente di secondo livello che rappresenta tutti i territori e che fornisce supporto a tutte le amministrazioni comunali, che garantisce servizi ordinari e straordinari per tutte le nostre comunità, per tutti i Comuni e per tutte le altre realtà in cui la Provincia ha diretta competenza".