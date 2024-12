Protezione Civile, rinnovata la convenzione

E’ stata rinnovata la convenzione con il gruppo di volontari di Protezione Civile Lunezia prima della scadenza. Era stato il consigliere comunale ad Arcola Enrico Vesco a sollecitare l’amministrazione comunale a rinnovare la convenzione con l’importante gruppo di volontariato che spesso ha operato sul territorio arcolano, facendosi, così aveva detto Vesco nella seduta pubblica, portavoce delle preoccupazioni della cittadinanza per la scadenza, il 31 dicembre, che si sarebbe avvicinata.

Un sollecito a cui Vesco aveva ricevuto risposta da parte dell’assessore alla Protezione Civile Stefano Tabone: "Non c’è nessun dubbio" aveva precisato, e dalla sindaca stessa che aveva fatto presente come il Comune fosse nei tempi, e che non sarebbe tardata la firma del rinnovo della convenzione. Atto peraltro già deliberato dalla giunta comunale il 16 dicembre insieme alla prosecuzione del rapporto di collaborazione anche con altre due associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze Croce Verde e la Humanitas.

E la firma è arrivata sabato mattina, dieci giorni prima della scadenza della passata convenzione, con l’incontro ufficiale tra la sindaca Monica Paganini e i volontari del gruppo Lunezia.