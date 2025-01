Lo ’stop’ ai tifosi spezizni per l’atteso derby a Carrara ha suscitato polemiche non solo in ambito sportivo. L’altro pomeriggio dopo la sentenza del Tar, che ha confermato il provvedimento del Prefetto di Massa Carrara di divieto ai tifosi spezzini, ha preso posizione il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini. "Un provvedimento offensivo e immotivato nei confronti di cittadini che quotidianamente vivono lo stesso territorio, frequentano le stesse scuole in uno scambio continuo di amicizia. Ho scritto una pec al Ministro per far presente che non è accettabile ricevere divieti come questi, le Istituzioni devono piuttosto prendersi le proprie responsabilità e gestire l’ordine pubblico rispettando i diritti di tutti quei tifosi che vivono lo sport in modo sano, condividendo quei valori che sono propri di tutte le discipline sportive".