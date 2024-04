Prorogata al 27 aprile la mostra To be Color

Sarà prorogata fino al 27 aprile la mostra ‘To Be Color’, personale di Paolo Manazza curata da Massimo Mattioli, nello Spazio Startè in piazza Europa 16 alla Spezia. "Dopo il grande successo di pubblico e il grande riscontro sulla stampa nazionale di settore che ha avuto l’evento – precisa Paolo Asti, presidente di Startè – non potevamo che prorogare la mostra ancora per tutto il mese di aprile dando così modo di visitare la rassegna che, aperta dal 9 marzo si sarebbe dovuta concludere sabato". Paolo Manazza è un artista, scrittore e imprenditore nella cultura. Dopo aver studiato a fondo la pittura antica e gli esiti informali della scuola newyorchese ed europea degli anni ‘50, sperimenta da oltre trent’anni le sovrapposizioni cromatiche in una pittura neo informale che unisce la forza della gestualità alle vibrazioni del colore. Pittore e intellettuale a trecentosessanta gradi, Paolo Manazza fa parte di quella generazione di artisti che ancora oggi tenta di esplorare le infinite possibilità della pittura. Per informazioni e visite contattare il numero di telefono 0187 875839 o inviare una mail a [email protected].