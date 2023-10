Prorogata al 18 novembre la mostra ’Ten’

Inaugurata il 18 ottobre, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Fabio Maria Linari, artista e docente spezzino, nella sede espositiva dello spazio Startè in piazza Europa 16, la mostra ‘Ten - Fabio Maria Linari’ – con Massimo Angèi, Giacomo Callo, Marco Casentini, Giovanni Frangi, Alberta Intelisano, Giacomo Linari, Lorenzo Ludi, Giovanni Testori, Simone Torri e Francesco Vaccarone e il patrocinio della Fondazione Pio Manzù – viene prorogata fino a sabato 18 novembre con la presentazione del catalogo. "Felicissima l’intuizione di intitolare ‘Ten’ questa mostra, che a dieci anni dalla sua scomparsa ne tiene desto il vissuto artistico, al centro di un ideale e, ritengo, appassionato dialogo con le dieci opere esposte – scrive il critico Valerio Paolo Cremolini – . Tutto questo concorre ad affermare come sia oggi ben vivo il legame con la sua entusiasmante voglia di conoscenza, che lo conduceva a viaggiare non solo realmente, ma anche grazie alla sua mente sognante, verso chissà quanti approdi sconosciuti". Giacomo Manzoni Manzù aggiunge: "Fabio era un disegnatore eccezionale! Giovanni Testori ne espresse le doti in una conversazione privata con me. Così cominciammo a vedere alcuni suoi lavori e dopo un anno organizzammo una sua prima personale con i cartoni di New York, qualche anno dopo gli Aeroporti, poi i Pugili e infine le Porsche un lavoro su commissione a me particolarmente caro". Sono venti le opere esposte complessivamente, dieci di Linari e una per ciascun artista presente, a partire dal padre Giacomo, di cui Fabio era grandissimo ammiratore, selezionate dal curatore in quella che lo stesso Asti definisce "qualcosa di molto più profondo di una mostra ricordo". Informazioni all’email [email protected] o al numero 0187 875839.

m. magi