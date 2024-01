Pronto soccorso allagato, la Cgil spara a zero: “Serve il nuovo ospedale, Asl 5 batta un colpo”

La Spezia, 7 gennaio 2024 – Non solo l’iperafflusso di persone bisognose di assistenza e sura. Al pronto soccorso del Sant’Andrea, la scorsa notte medici e infermieri hanno dovuto fare i conti anche con la pioggia, che si è insinuata tra la copertura del vecchio padiglione ospedaliera per fare capolino all’interno del reparto. Infiltrazioni e allagamenti avrebbero riguardato non solo l’area di attesa, ma anche la cosiddetta area verde, quella in cui i pazienti – generalmente casi non urgenti – attendono di essere dimessi dopo la visita o di essere trasferiti ai reparti per sostenere esami e terapie. Analoga situazione si è verificata con la sala d’aspetto del pronto soccorso pediatrico. Non una novità, purtroppo, per il vetusto nosocomio spezzino, che anche nel recente passato ha dovuto fare i conti con problemi analoghi. A denunciare quanto accaduto la scorsa notte è la Cgil, che attacca a palle incatenate con il segretario provinciale Luca Comiti. "Si sono allagati il pronto soccorso spezzino ed il pronto soccorso pediatrico: una situazione insostenibile, non si può andare avanti così, con queste strutture così fatiscenti" attacca il segretario provinciale, che sottolinea come "la costruzione del nuovo ospedale è più che mai urgente, ma nel frattempo si devono manutenere le strutture esistenti. La direzione della Asl5 batta un colpo".

E proprio su quanto accaduto, Asl5, contattata da La Nazione, spiega che "il problema dell’allagamento si può verificare ogni qualvolta piove con alta intensità e per lungo tempo, come è avvenuto ieri in cui, infatti, la protezione civile segnalava l’allerta gialla. La situazione di criticità ha riguardato e riguarda prevalentemente la sala d’attesa, il reparto non è stato coinvolto – dice la Asl5 –. Va sottolineato, in ogni caso, che la manutenzione ordinaria e straordinaria viene svolta regolarmente all’ospedale Sant’Andrea. Asl5 è costantemente impegnata per assicurare la migliore accoglienza possibile ai cittadini sia in Pronto soccorso che nei reparti di degenza e per permettere agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi".

mat.mar.