Pronto in primavera il nuovo asilo nido

Il traguardo per i lavori è previsto entro la primavera del prossimo anno: corre veloce il cantieri della nuova scuola dell’infanzia, all’interno del complesso scolastico che già ospita la scuola secondaria, la sede distaccata del liceo scientifico Pacinotti e una palestra polifunzionale, e che a breve accoglierà anche le aule del primo asilo nido comunale levantese, concentrando in un unico polo e rendendo così sinergica gran parte della ricca offerta scolastica presente sul territorio levantese.Il nuovo complesso è realizzato con un finanziamento totale di un milione e 816 mila euro: un milione e 651 mila attraverso il capitolo ’Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ del Pnrr, e il resto con un’integrazione del Fondo per le opere indifferibili finalizzata a coprire l’aumento del costo dei materiali.

La nuova costruzione sta sorgendo posto del campo sportivo polivalente (per il quale è allo studio una nuova collocazione) all’ingresso del complesso scolastico di via Martiri della libertà. L’edificio è ad un solo piano, per una superficie complessiva di 780 metri quadrati in grado di accogliere fino a 125 alunni e con gli spazi interni organizzati in cinque sezioni collegate da spazi comuni. Lo stesso assessore Lavaggi aveva sottolineato di fronte ai levantesi la soddisfazione propria e dell’amministrazione per il raggiungimento di un obiettivo importante per la comunità levantese. "Gli uffici comunali sono stati capaci, in tempi molto contenuti, di tradurre le esigenze espresse dall’amministrazione in una proposta progettuale ambiziosa e concreta. Dopo 70 anni il paese avrà una scuola dell’infanzia inserita in un complesso scolastico già ben strutturato".