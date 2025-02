"Pronti a intervenire sui nostri pontili"

"Abbiamo chiarito in merito ai lavori da fare su tutte le concessioni comunali, abbiamo chiesto tutti i preventivi dei vari materiali che a breve si acquisteranno secondo le priorità e si procederà, quindi, alla messa in opera". Questo l’annuncio del vicesindaco di Porto Venere Emilio Di Pelino, che dopo l’assemblea nella sala della Forza e Coraggio delle Grazie con i titolari di ormeggio tenutasi nei giorni scorsi, a cui ha preso parte insieme ad alcuni consiglieri di maggioranza e una nutrita platea. Commenta il post riunione anche la sindaca Francesca Sturlese.

"È stata promossa per dare maggiori spiegazioni alla cittadinanza, anche a seguito di illazioni fatte da chi riteneva che i canoni percepiti dall’amministrazione fossero utilizzati per scopi differenti dalle manutenzioni dei pontili. Il vicesindaco ha spiegato, con documenti alla mano, come è stato impiegato il denaro ed ha presentato un preventivo, richiesto i primi giorni di ottobre, che riguarda la sostituzione delle parti ammalorate nei tre borghi, riconoscendo il fatto che alcuni interventi sono necessari. Nella frazione delle Grazie, ovviamente, sarà necessario attendere il completamento della banchina prima di procedere ad eventuali sostituzioni dei moduli".

Riguardo il problema, comune a tutti i borghi che rientrano nel territorio gestito dall’amministrazione Sturlese, dei piccoli lavori di carenaggio, il Comune annuncia possibili interventi. "Ci informeremo circa la presenza di soluzioni tecniche praticabili, pur facendo notare gli elevati costi a cui gli assegnatari dei posti barca potrebbero andare incontro".

C.T.