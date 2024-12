Pronta la mascotte Moly. I bambini del Pavone protagonisti dell’idea

C’è anche la firma dei piccoli studenti della terza classe della primaria, istituto Immacolata di Sarzana nella mascotte dei giochi invernali Special Olympics di Torino 2025, Moly. Dopo aver partecipato lo scorso anno scolastico al concorso dedicato, in cui si chiedeva di inventare lo speciale ‘testimone’, sono entrati nella rosa dei finalisti con la lontra Teddy. L’animale, disegnato dai piccoli con tanto di sci, cappellino, racchette e vestiti per proteggersi dal freddo, è stato selezionato nell’ambito del contest a cui hanno partecipato oltre 2500 studenti con e senza disabilità cognitive, i cui "incredibili disegni hanno mostrato la forza del lavoro di squadra e dell’immaginazione" spiegano dal comitato Special Olympics annunciando la nascita di Moly, che ha già fatto comparsa sui social network. La lontra ha precedentemente conquistato il primo posto nel concorso di Special Olympics Italia "Scuolarte Speciale – Disegna la mascotte" nella fascia fra i due e i sette anni, una delle tre sezioni previste (le altre erano dagli otto ai 13 anni e oltre i 14 anni). "Dopo aver avuto il piano appoggio della coordinatrice scolastica, Francesca Castellini, abbiamo fatto molte ricerche e prove abbiamo deciso di disegnare una piccola lontra e siamo arrivati tra i tre disegni finalisti". Hanno spiegato le tre insegnanti che hanno seguito i piccoli alunni, Maria Stefania Arena, Ilaria Serra e Daniela Ricaboni e che hanno assistito con emozione alla conferenza stampa on line durante la quale la mascotte – un mix fra Teddy e altre due selezionate - è stata presentata. "Rappresenta la creatività e l’inclusione al centro del movimento Special Olympics. Gli incredibili progetti che hanno presentato i tanti partecipanti, hanno dimostrato il potere del lavoro di squadra e dell’immaginazione".

Gli Special Olympics World Winter Games 2025, che si svolgeranno per la prima volta in Italia, sono in programma dall’8 al 16 marzo, con la partecipazione annunciata di 2500 atleti, 625 coach, 3000 volontari e migliaia di persone fra staff, personale medico, familiari, media, ospiti e delegati e un pubblico stimato di 300mila spettatori. Intanto, l’istituto "Immacolata" annuncia che sabato 11 gennaio alle 15 è in programma e l’open day per le iscrizioni alla classe prima.

Chiara Tenca