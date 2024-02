Pronta la Giornata del mare 2024. Dedicata agli studenti spezzini e alla loro coscienza ambientale

È stato siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa per l’organizzazione della Giornata del Mare 2024. A suggellare il proprio impegno a collaborare in modo sinergico per la realizzazione, nella provincia spezzina, di iniziative dedicate alla celebrazione dell’importante giornata dal carattere inclusivo e organizzata con l’obiettivo di promuovere e di rafforzare nelle giovani generazioni la cultura del mare erano presenti l’Ufficio scolastico provinciale, rappresentato dal provveditore Giulia Crocco, la Marina militare - Comando Interregionale Marittimo Nord, nella persona del comandante Pierpaolo Ribuffo, la Capitaneria di porto con il comandante Alberto Battaglini, la Lega navale italiana sezione della Spezia, rappresentata dal vicepresidente Francesco Costa e la Lega Navale Italiana sezione di Lerici, nella persona del presidente Maurizio Moglia.

Istituita dal decreto legislativo 229 del 3 novembre 2017, la Giornata del Mare ha infatti come obiettivo quello di mettere al centro i giovani, sviluppando in loro la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Per farlo, coinvolge ogni anno gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia. Solo nella passata edizione sono state registrate 1.800 prenotazioni, un trend in crescita ogni anno. Un successo reso possibile grazie alla partecipazione sempre attenta e numerosa delle scuole e all’impegno profuso nell’iniziativa dalle tante associazioni ed enti partecipanti. La Giornata del mare 2024, che si celebrerà nel mese di aprile, sarà solo il culmine di un percorso, la cui prima fase sarà finalizzata a dar vita ad attività strutturate di tipo didattico-educativo nelle scuole che consentano agli studenti di migliorare la propria consapevolezza ambientale, intesa come cultura del rispetto dell’ambiente marino nelle sue forme più ampie. Un percorso di cui, sin dalla sua prima edizione, è stato parte integrante il concorso “Nereidi”, con l’obiettivo di permette agli studenti di ogni ordine e grado di esprimere il proprio rapporto con il mare, attraverso l’utilizzo di forme artistiche e creative.