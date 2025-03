Promozione Tarros e Levanto si accontentano

Giornata sfortunata per le spezzine a secco di vittorie. Finiscono in pareggio Tarros Sarzanese-Levanto, Follo-Don Bosco e Beverino-Calvarese. Perdono il Canaletto contro la capolista Busalla, la Forza e Coraggio contro la Capernaese e il Magra Azzurri con il Vallescrivia.

Canaletto-Busalla 1-2

Marcatori: 50’ Stabile (B), 58’ Repetto (B), 60’ Rosati (C)

Ad inizio ripresa Stabile apre le marcature. Al 58’ Repetto raddoppia, insaccando alla sinistra di Mazzini. Al 60’ Rosati di testa accorcia le distanze. Nel finale espulsi Gottingi, Coppola e Gambino.

Tarros-Levanto 1-1

Marcatori: 37’ Folli (L), 68’ Di Martino (T)

Al 37’ sblocca il match Folli con un tiro cross imparabile sul secondo palo. Al 68’ sul tiro di Tivegna, servito da Zuliani, Rollandi si supera. Sulla respinta Di Martino sigla il definitivo 1-1.

Caperanese-F.Coraggio 5-2

Marcatori: 19’ Castellini (C), 27’, 32’ Ferraresi (C), 41’ Bordin (F), 74’ Bianchi, 79’ Boumana (C), 82’ Ciocchetti (C)

Caperanese a valanga su una Forza Coraggio che fino al 3-2 dà l’illusione di poter riaprire il match, ma che finisce per incassare una cinquina.

Follo- Don Bosco 0- 0

Nonostante il risultato le due squadre danno vita ad un match avvincente, con occasioni da una parte all’altra. Meglio il Don Bosco nel primo tempo, mentre il Follo prova a rendersi pericoloso.

Beverino-Calvarese 1-1

Marcatori: 5’ Ferrari (B), 63’ rig. Vaccarezza (C)

A passare in vantaggio è il Beverino con Ferrari che dopo soli 5 minuti trafigge Cambiano. Nella ripresa Vaccarezza dal dischetto pareggia grazie ad un rigore ripetuto due volte.

Magra Azz-Vallescrivia 0-2

Marcatori: 49’ Bricchi, 52’ Fundoni

Niente da fare per il Magra Azzurri che nella ripresa incassa due reti.

Ilaria Gallione