Promoter turistico per tour in barca

Offerte di lavoro dagli sportelli dei Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 COORDINATORE. Agenzia immobiliare ricerca coordinatore per transazioni vendita e locazione. La risorsa dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti in ufficio, utilizzare il gestionale per la raccolta delle informazioni sui clienti e sugli immobili. Fascia d’età ideale 20-40 anni. Tempo determinato con concreta possibilità di stabilizzazione. Full-time dal lunedì al sabato. Zona La Spezia. Offerta 54986

1 PROMOTER TURISTICO. Società di boat tour ricerca promoter che, illustri ai turisti, soprattutto stranieri, gli itinerari turistici seguiti dalle imbarcazioni gestite dalla società lungo la costa spezzina e le altre possibilità proposte. Richiesta conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza di altra lingua, preferibilmente Francese. Tempo determinato stagionale, orario tendenzialmente 12-18. Zona Vernazza. Offerta 54972

2 MECCANICI. Azienda operante nel settore navale/nautico cerca 2 meccanici motoristi/idraulici, per manutenzioni meccaniche di bordo e della riparazione di impianti idraulici ed oleodinamici navali/ nautici. Gradita ma non indispensabile la capacità di utilizzo di torni e frese e la conoscenza della lingua inglese a livello base. Sono previste eventuali trasferte in cantieri navali limitrofi e molto sporadicamente all’estero. Sede La Spezia. Offerta 54971

1 CARROZZIERE Società di riparazioni carrozzeria autoveicoli, ricerca carrozziere. Si richiedono consolidata esperienza nelle mansioni, patente B ed auto propria. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario: 8-12 e 14-18. Sede La Spezia. Offerta 54970