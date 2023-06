Lo stadio del futuro. Ecco come sarà il nuovo Picco

Lerici, 29 giugno 2023 – Philip Platek, per sua stessa ammissione, stenta ancora a credere nella retrocessione. L’obiettivo dichiarato apertamente del presidente, però, è una pronta risalita in serie A e lo Spezia avrà uno stadio adeguato e confortevole per il pubblico.

Nello splendido scenario di Villa Marigola di Lerici, è stato presentato ieri il progetto di ammodernamento e ristrutturazione dell’Alberto Picco. Non è mancato un prologo movimentato, con un gruppo di tifosi che all’ingresso ha esposto uno striscione per invitare Nishant Tella ad andarsene, non proprio con parole gentili. Il tutto sotto lo sguardo attento dei poliziotti della digos. Non c’è stata contestazione.

Del resto il nuovo stadio è una tappa importante, chiesto a più riprese dalla tifoseria, ed ora è diventato realtà. Questa fase, la seconda, è incentrata sulla tribuna, con i lavori già iniziati che si concluderanno a fine settembre. E qui vengono posti dei paletti. Poiché lo Spezia dovrà giocare due, forse tre, partite di campionato a Cesana, ecco che se i lavori non finissero in tempo ci sarebbe una penale. Come invece un bonus in caso di conclusione anticipata. Anche se, obiettivamente, sarà difficile.

Gli interventi verranno eseguiti dalle aziende Clarin Italia Tribune srl, Futura stl e Ioli Impianti srl. Nello specifico: ristrutturazione e ampliamento del piano spogliatoi; ammodernamento del settore tribuna, compresa la realizzazione della nuova copertura, con aumento della capienza da 1222 a 1353 posti a sedere; - realizzazione di un nuovo edificio posto su due piani alle spalle della tribuna, che avrà al suo interno un’area media, al piano terra, dotata di sala stampa, mixed zone, flash zone e vari uffici da lavoro e un’area hospitality, al primo piano, oltre ad alcuni locali di supporto; sistemazione di nuovi seggiolini in tutta la tribuna; realizzazione di 8 skybox, da 6 e/o 10 posti, per un totale di 64 posti complessivi; realizzazione di nuovi ’field box’ con 257 posti, sedute a bordo campo con panchine integrate, disposti a livello campo; realizzazione di una nuova tribuna stampa comprensiva di 90 posti a sedere, oltre a 7 posti riservati a persone con disabilità, più i rispettivi accompagnatori; spostamento di tutta la produzione televisiva dal settore distinti alla tribuna; spostamento dell’area Ob-van, dedicata alla produzione televisiva, da viale Fieschi all’area antistante la curva Ferrovia, zona che verrà riconfigurata.

La terza ed ultima fase di ammodernamento verrà messa in atto tra il giugno e il settembre del 2024 e prevederà la realizzazione della copertura della curva Ferrovia, il rifacimento dei servizi igienici dello stesso settore e la sostituzione dei seggiolini nel settore distinti.

Il totale dell’investimento dell’intero progetto previsto nel Pef di 12 milioni di euro, iva esclusa.

Massimo Benedetti