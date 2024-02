Progetto di riqualificazione di Cadimare: accordo trovato tra Comune e associazioni

La Spezia, 16 febbraio 2024 - In questi ultimi mesi il Comune ha tenuto una costante interlocuzione con i vari rappresentanti delle associazioni del borgo di Cadimare e con la cittadinanza per trovare la soluzione più idonea rispetto alle varie osservazioni che erano state fatte sul progetto di riqualificazione della piazza della Marina e dell’edificio ex lavanderia dell’Aerocentro di Cadimare.

Nelle scorse settimane l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino, coadiuvato dai dirigenti e tecnici comunali, ha ricevuto una delegazione che, a nome delle varie associazioni e dei cittadini del borgo, ha illustrato una soluzione progettuale alternativa a quella in corso d’opera.

Da parte dell’amministrazione comunale è stato evidenziato come trattandosi di una soluzione progettuale, doveva essere tradotta in progetto esecutivo per poi essere valutata, approvata da tutti gli organi competenti e quindi riappaltata “con la conseguenza che avremmo dovuto rinunciare ai fondi del Pnrr destinati all'opera e risarcire la ditta attualmente impegnata nelle lavorazioni, per mancato rispetto degli impegni contrattuali, non ultimo il reperimento di nuove risorse economiche per finanziare la nuova opera”, spiega.

Pertanto si è proceduto a un esame puntuale di tutte le problematiche e si è giunti ad una richiesta di rimodulazione degli spazi da edificare, spiegando come non si ritenesse necessaria la realizzazione di una cucina per le sagre visto che sarebbe stata noleggiata di tipo mobile in occasione delle note sagre estive che si svolgono a Cadimare.

Quindi gli uffici hanno predisposto un incontro con la ditta per verificare la fattibilità di ridurre gli spazi previsti dal progetto originale, eliminando la cucina con terrazza che era prevista lato mare. Acquisito il parere della ditta e comunicato ai rappresentanti delle associazioni e dei cittadini la fattibilità di detta soluzione, nella serata di ieri è pervenuta al Comune la richiesta ufficiale, sottoscritta da tutte le associazioni e dalle attività commerciali di Cadimare con la quale è stata formalizzata la richiesta della riduzione del volume da edificare previsto nel progetto originale, rinunciando alla realizzazione dei locali adibiti alla cucina. Parte del volume che costituiva i locali accessori alla cucina saranno convertiti in una sala multifunzionale, un deposito e i servizi igienici. Inoltre sono state contestualmente fatte alcune richieste che, in parte sono già state accolte dall'Amministrazione nel corso degli incontri dei giorni scorsi, mentre per alcune altre seguiranno valutazioni congiunte fra i tecnici comunali e i rappresentanti delle associazioni.

Sono già stati avviati gli atti amministrativi per l'approvazione della variante che comunque non comporta alcun ostacolo al proseguimento dei lavori per garantire il rispetto dei rigorosi termini del Pnrr.

Marco Magi