Procedono rapidi i lavori al Picco Demolita la copertura della tribuna

Stanno procedendo celermente i lavori di ristrutturazione della tribuna dello stadio Alberto Picco ad opera delle aziende Clairin Italia, Futura e Ioli Impianti. Dopo aver provveduto all’abbattimento dell’intera copertura, della rete di recinzione a bordo campo, delle scale e della balconata, gli operai stanno provvedendo alla demolizione delle zone sottostanti la tribuna adibite agli atleti per poi procedere alla costruzione di nuovi spogliatoi al fine di renderli conformi ai criteri infrastrutturali richiesti. La tribuna, a lavori finiti, passerà dalla capienza di 1222 posti a 1353. A seguire inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo edificio a due piani posto alle spalle della tribuna dove troveranno spazio l’area media e l’area hospitality. Un’area di oltre 700 metri quadrati che sarà destinata all’ospitalità degli spettatori, da utilizzare anche durante la settimana per dare spazio a manifestazioni importanti ed eventi. Ovviamente nella nascente nuova tribuna saranno collocati nuovi seggiolini - per la sostituzione di quelli in gradinata occorrerà attendere il prossimo anno -, saranno realizzati otto sky box da sei e dieci posti per un totale di 64 posti complessivi e field box a bordo campo. Nella nuova struttura sarà completamente riqualificata la zona destinata ai giornalisti in una terrazza soprastante, con lo spostamento delle televisioni dai distinti. I tempi di realizzazione restano fissati alla fine del mese settembre, con lo Spezia che sarà costretto a disputare almeno una partita di campionato al ‘Manuzzi’ di Cesena. Si cercherà, però, di anticipare la data di completamento dell’opera di qualche settimana, con la speranza che vi possa essere anche un rinvio dell’inizio del campionato che sarebbe manna dal cielo per il club bianco.

Fabio Bernardini