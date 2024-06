Primo giorno alle urne. Forfait degli scrutatori sostituiti dalle ’riserve’. Task-force di polizia

Qualche piccolo intoppo dell’ultim’ora rapidamente risolto, poi alle 15 in tutti seggi della provincia è scattato il semaforo verde con l’apertura delle urne per le elezioni europee e amministrative nei 17 Comuni della provincia chiamati a eleggere sindaco e consiglio (Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva, Follo, Framura, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano). In mattinata Prefettura e Comuni si sono dovuti attivare per sostituire alcuni scrutatori che hanno dato forfait all’ultimo momento: situazione messa in preventivo alla vigilia con la predisposizione di un ’piano’ B’ e una lista di scrutatori di riserva da chiamare in caso di emergenza. Via via che sono arrivate le defezioni degli scrutatori ’titolari’, nel giro di mezza mattinata sono stati rimpiazzati gli assenti con i sostituti già messi in preallerta dal giorno precedente, alle 15 tutte le 258 sezioni nel territorio provinciale hanno regolarmente aperto le urne. A vigilare sulla sicurezza delle operazioni è stato attivato un servizio di vigilanza fissa ai seggi formato da in tutta la provincia circa 70 agenti della polizia di Stato, circa 80 carabinieri e 60 militari della Guardia di finanza, oltre ad alcune unità della polizia provinciale e della polizia penitenziaria. In servizio di vigilanza anche circa 40 agenti delle polizia locale, in particolare nei seggi di Spezia e Lerici. Nella task force anche personale della Questura e del commissariato oltre ad ufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, Digos e polizia stradale.

Le procedure di voto iniziate alle 15 sono terminate ieri sera 23. Si riparte stamani con apertura dei seggi alle 7 per andare avanti fino alle 23. Quindi inizierà subito lo spoglio delle elezioni Europee che andranno avanti tutta la notte fino a lunedì mattina orientativamente intorno alle 5. Quindi il ’rompete le righe’ per presidente di seggio, segretario e scrutatori che dopo qualche ora di riposo si ritroveranno alle 14 per l’apertura delle urne dei diciassette Comuni della Provincia spezzina che eleggeranno i nuovi sindaci e componenti dei consigli comunali.