Primo congresso provinciale di FdI. Elezione di coordinatore e dirigenti

In programma oggi alla Biblioteca Beghi il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia per eleggere i dirigenti locali. Il dibattito partirà alle 9 con i saluti degli ospiti politici e istituzionali e si protrarrà fino alle 12. A seguire la votazione di coordinatore e dirigenti provinciali sino alle 17.30 nei due seggi allestiti in provincia: a Spezia nell’auditorium della biblioteca ’Beghi’ per i tesserati di Spezia, Comuni di Val di Vara, Riviera, 5 Terre, Lerici, Portovenere, Santo Stefano e Vezzano. A Sarzana invece al circolo “Sergio Ramelli” in piazza Matteotti 17, per votare i tesserati dei comuni di Sarzana, Castelnuovo, Luni, Ameglia e Arcola.