Preso alla guida con la cocaina. Patente ritirata

La visita a Lerici in auto, l’altra sera, è costata il ritiro della patente e una segnalazione come assuntore di stupefacenti per un 42enne che risiede a Carrara. L’uomo si è infatti imbattuto nelle attività svolte nell’azione di prevenzione e contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di Lerici. I militari nel corso di un servizio perlustrativo hanno fermato per un normale controllo stradale il 42enne di Carrara, che transitava a bordo della propria autovettura: in suo possesso è stata rinvenuta una dose di cocaina per uso personale: l’uomo è stato quindi segnalato alla prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti. Ma è sicuramente il provvedimento accessorio messo in attio da carabinieri di Lerici ad averlo colpito maggiormente. Essendo infatti stato trovato con la cocaina, gli è stata ritirata subito la patente di guida e per tornare a casa ha dovuto chiamare un amico che guidasse la sua auto.