Presidio di pace in silenzio a La Spezia: ripudio di ogni violenza

Le drammatiche notizie che arrivano da Israele e dai territori palestinesi al centro del presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace” In programma lunedì 16 ottobre alle 17:30 in piazza Mentana. L’iniziativa promossa dalla Rete spezzina Pace e Disarmo, sarà dedicata, in modalità silenzio, alla questione israelo -palestinese. Il presidio intende così denunciare "l’orrore per quanto sta avvenendo, affermare il ripudio di ogni forma di violenza e testimoniare vicinRanza umana e solidale verso chi in questi giorni stanno subendo sofferenze e crudeltà".