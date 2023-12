‘Premio Lunezia’ fra le note di Sanremo

Amadeus annunciato i nomi dei 27 big che si esibiranno durante il 74° Festival di Sanremo che si svilupperà a partire da febbraio. Ed ecco che Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, si esprime in merito. "È arrivata l’attesa nota dei ‘cavalli’ in gara, tutti purosangue – dichiara lo spezzino – Tra essi sarà scelto il ‘Premio Lunezia per Sanremo’ 2024. Notiamo con piacere artisti celebrati di recente al Premio Lunezia (nato ad Aulla nel 1996): Il Tre e Angelina Mango, oppure i Negramaro quattro volte vincitori del Premio Lunezia, Annalisa baciata dalla nostra Luna agli albori della carriera, Diodato già vincitore del ‘Premio Lunezia per Sanremo’, Ghali, The Kolors vincitori del Premio Lunezia già molti anni fa". A loro, ricordiamo, si aggiungono Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, La Sad, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, Big Mama, Mr. Rain, Maninni e Ricchi e Poveri. Intanto, il Premio Lunezia, dopo aver incoronato Valentina Tioli, con il brano ‘Verde’, vincitrice della sezione Nuove Proposte, prosegue la ricerca per chi seguirà la cantante nell’albo d’oro nel 2024. Per il segmento con la direzione artistica della spezzina Loredana D’Anghera aperto nel 2001, la garanzia di un contratto editoriale con Sony Music Publishing, oltre la promozione su Radio Rai. Dalla prossima edizione, però, non saranno più consentite le iscrizioni per posta tradizionale, tutti i partecipanti dovranno iscriversi con procedura online attraverso il sito premiolunezia.it.

m. magi