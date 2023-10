Premio 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti': ecco tutti i riconoscimenti

Porto Venere, 1° ottobre 2023 – Cala il sipario sulla quinta edizione del Premio 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti' 2023. Nella sala consiliare del municipio di Porto Venere è andata in scena la consegna dei riconoscimenti ai poeti e agli scrittori che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nel concorso letterario.

La giuria, presieduta da Alessandro Quasimodo (figlio del Nobel Salvatore) e composta da Marina Pratici, Daniela Tagliafico, Vincenzo Patanè, Rita Iacomino, Marzia Dati, Biancamaria Rizzardi e Lorenzo Masi, ha decretato queste graduatorie.

Nella sezione Poesia inedita il primo premio è andato a Nunzio Buono con 'Di mia madre', seguito da Rita Imperatori e Franco Casadei, poi premio della giuria a Luca Gasparini e Sergio Camellini, premio Golfo dei poeti a Stefano Baldinu e Nuccio Castellino, premio Portus Veneris a Elisabetta Petrolati e Sandrina Piras, premio del presidente a Anna Del Freo; menzioni d'onore a Paola Massoni, Emanuella Dalla Libera, Andreina Solari, Rodolfo Pinna, Maria Grazia Franceschetti, Alessandro Agostini, Maria Teresa Biason, Antonietta Micali, Mauro Pacella, Monia Casadei e Leonardo Bacchiocchi; segnalazione di merito per Barbara Piazza, Martin Palmadessa, Alessandro Inghilterra, Franco Facchinetti, Maurizio Amidani, Duilio Carpitella, Marco Stocchetti, Angela Donna, Isabella Errani e Antonella Iacoponi.

Per la Poesia Inedita - Premio Lord Byron giovani poeti (in memoria del poeta Valente Luigi Portunato), vince Melissa Storchi, seguita da Aurora Strazzullo e Matteo Paolo Garavaldi.

Infine la Poesia Edita con il successo di Antonia Gaita con 'Se questo accade', che precede Mara David e Daniele Ricci, poi premio della giuria a Giovanna Saulini e Lorenzo Cangini, premio del presidente a Rino Follador, premio Golfo dei poeti a Sante Serra, Caio Pezzola, Renata Ndreca, Giovanni Ronzoni e Giulia Olga Billante, premio Portus Veneris a Mauro Pacella e Max Mazzoli; menzione d'onore per Isabella Errani, Simona Giorgi, Carlo Milani, Donatella Coli, Elisabetta Sancino, Cristina Biasoli, Ezio Settembri, Silvana Puschietta, Igor Issorf, Emanuela Dalla Libera e Valter Palo; segnalazione di merito per Valentino Ronchi, Maria Pia Renzi, Alessandro Russo, Martin Palmadessa, Giovanni Nodari, Rosangela Panuccio, Maria Teresa Micheluz e Stefano Boldorini. Mentre per la Poesia Inedita in lingua inglese, la prima è Maria Rosaria Annunziata, davanti a Giuseppe Villella e Eliza Segiet.

Per la Narrativa Inedita il primo premio è andato alla spezzina Manuela Seletti con 'L'ultima spiaggia', seguita da Giancarlo Montalbini e Wilma Avanzato, con premio della giuria a Marino Juolo Cosentino e Valeria Cipriani, premio del presidente a Rosalba Macchiavelli e Maurizio Amidani, premio Golfo dei poeti a Piero Sesia e Ivana Saccenti, premio Racconto Giallo a Catia Cidale, premio Portus Veneris a Dario Petucco, Luisa D'Amico e Anna Balzarro, menzione d'onore a Caio Pezzola, Gennaro Castellano, Maddalena Frangioni, Alessandra Melloni, Angela Donna, Antonella Iacoponi, Marzia Astorino e Federico Compagnone, e segnalazione di merito per Angelo Quieti, Cristina Lora, Gianandrea Rolla e Daniela Quadri.

Nella Narrativa Edita è Vincenza Lo Russo con 'Le radici nell'acqua' a primeggiare, davanti a Maria Pia Simonetti e Sebastiano Martini, poi premio eccellenza a Riccardo Balzarotti, premio di alto merito a Antonio Luna, premio Romanzo Opera prima a Francesco Brocchi, premio della presidenza a Luca Cremonesi e Bruno Scapini, premio della giuria a Andrea Antonioli, Claudia Casadei, Paola Massoni, Alessio Martini e Paolo Ricci, premio Romanzo Giallo a Michela Bellofiore, premio Portus Veneris a Ciro Francesco Luongo, premio Golfo dei poeti a Anna Balzarro, con menzioni d'onore a Alessandra Cerretti, Lorenzo Pesce, Riccardo Giorgi, Adone Orsucci, Monica Pelliccione, Marzia Polidoro, Giulio Irneari, Erika Caser e Mimma Carbone.

Per quanto riguarda la Narrativa su Lord Byron e sul Romanticismo inglese, una menzione d'onore a Fabio Filippi.

L'associazione Portus Veneris, con presidente Lorenzo Masi, ha dato poi l'appuntamento al prossimo anno, per l'edizione numero 6 del Premio 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti'.