Premio fotografico dei mitilicoltori ’Lo sbarco’ di Tosti al primo posto

Due spezzini sulla vetta del Premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia. È di Italo Tosti ‘Lo sbarco’, lo scatto che si aggiudica la sesta edizione della kermesse ideata dalla Cooperativa mitilicoltori spezzini con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia, il contributo dell’Autorità di sistema portuale Mar ligure orientale della Spezia e Marina di Carrara e la collaborazione del Consorzio produttori spezzini e del Parco nazionale delle Cinque Terre. Per il fotografo primo classificato una targa ricordo e un assegno da 1.000 euro. Il premio ‘Vigneti di mare e vigneti di terra’ lo conquista invece Giuseppe Faggioni con la foto ‘Colori primari’; per lui un ‘buono soggiorno’ alle Cinque Terre per due persone, offerto dal Parco nazionale delle Cinque Terre. Gli altri quattordici fotografi in mostra, considerati tutti secondi ex aequo, riceveranno una ‘medaglia’.

Da venerdì fino al prossimo 22 agosto, inoltre, lungo la Passeggiata Morin saranno esposte sedici bellissime fotografie di grandi dimensioni, mentre altre venti, più piccole, si potranno ammirare nello stand ‘4x4’ dei mitilicoltori. Sono quelle che hanno impressionato maggiormente la giuria chiamata a valutare le foto e composta da: Alberto Andreani, Marco Aliotta, Claudio Barontini, Monica Fiorini, Maria Grazia Frijia, Federico Pinza, Patrizio Scarpellini, Alma Schianchi, Mario Sommariva e Paolo Varrella. Da non perdere l’appuntamento in programma dopodomani, giovedì, alle 17 nell’Auditorium dell’Autorità portuale, via Fossamastra 1 (parallela di via del Molo 1) dove si svolgerà, alla presenza delle autorità, la premiazione di tutti i fotografi in mostra. Seguirà la visita alla mostra della Passeggiata Morin. Alla maximostra si potranno ammirare le opere di: Mauro Baraldi (La Spezia), Italo Tosti (La Spezia), Giancarlo Fabretti (Massa), Sandro Gherbassi (La Spezia), Rossella Priori (La Spezia), Alessandro Cialdini (La Spezia), Luigi Diamanti (Massa), Marco Barbera (La Spezia), Nadia Raggi (La Spezia), Marina Busoni (La Spezia), Tiziana Della Bona (Massa), Valentina Tazzini (La Spezia), Daniela Trifoglio (Castelnuovo Magra), Maurizio Tromboni (Massa), Giuseppe Faggioni (La Spezia) e Thomas Ferragina (La Spezia).

Altre 20 fotografie, come dicevamo, sono state segnalate per essere esposte nello stand 4x4 e agli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione. Si tratta, nello specifico di: Federica Marchesi (La Spezia), Fabrizio Grossi (Rimini), Velis Bursi (Modena), Maria Terreno (Carrara), Mario Baraldi (Santo Stefano Magra), Greta Lecchini Argento (Arcola), Pier Paolo Scalfo (Massa), Francesco Cagnazzo (Villafranca di Verona), Felice Minosa (La Spezia), Chiara Vallarino (Savona), Mirella Cozzani (Vezzano Ligure), Franco Pasquinelli (Lerici), Michele Moriscco (La Spezia), Claudio Baroncini (Rovigo), Ruggero Morisco (Lerici), Damaride Arza (La Spezia), Franco Levi (La Spezia), Francesco Santini (Bagnone), Adriana Monti (La Spezia) e Paola Lenzi (La Spezia). Per l’occasione sarà impaginato un catalogo con tutte le foto e i nomi dei 36 autori in mostra.

Marco Magi