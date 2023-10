"Premio di poesia, narrativa e teatro a Vezzano Ligure: ecco i vincitori"

Sono stati selezionati i vincitori della XII edizione del premio di poesia, narrativa e teatro “Mario Tobino” bandito dal Comune di Vezzano. Per la sezione poesia singola Piero Catalano con la lirica “Il canto dell’usignolo”; per la sezione silloge inedita Nadia Portunato con “Bagliori”; per la sezione libro edito di poesia “Sirio Guerrieri”, premio a Anna Santarelli con il volume “Sentieri e parole”; per la sezione narrativa a tema il disagio, Elio Gentili con il racconto “Il mio fratello di latte”; nella sezione ragazzi poesia, Irene Alfonsi con la lirica “Piero Borrotzu, 5 Aprile 1944”;infine per la sezione teatro Silvano Nuvolone con il testo “Il salto”. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nella sala polivalente Giulia Civitico di Vezzano capoluogo, adiacente il plesso scolastico di via Verdi, sabato 21 ottobre dalle 15. I nominativi dei vincitori sono stati comunicati dall’assessore alla cultura Ilenia Orlandi, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino di Lucca e con i componenti della giuria: Giuseppe Benelli (presidente), Giuliano Angeletti, Paolo Bassani, Clara Masetti Candida, Luigi Gianelloni, Isabella Tobino, Lorino Trimarchisabato 21 ottobre 2023 a partire dalle 15.