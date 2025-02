Prefabbricati in ospedale. Servono oltre due milioni

Serviranno oltre 2,3 milioni di euro per realizzare i due moduli prefabbricati in grado di ospitare i reparti di Psichiatria e Neurologia. È quanto prevede il progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzato e consegnato nelle scorse settimane ad Asl5 dall’architetto Nicola De Maestri, chiamato a indicare una soluzione progettuale per far fronte alle criticità registrate dal Padiglione Paita (nella foto), edificio sul quale negli anni scorsi erano state accertate criticità statiche tali da rendere necessari nell’immediato nuovi lavori di rinforzo alle fondamenta, e che tutt’oggi risulterebbe interessato da a verifiche quindicinali da parte di una società di ingegneria e architettura per una valutazione costante del rischio di staticità.

La soluzione individuata, il cui costo è stato stimato in 2.319.080,34 euro, è quella della realizzazione di due prefabbricati per una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati, che saranno realizzati proprio nello spazio attualmente adibito a parcheggio che si apre all’ingresso del padiglione Paita, e dunque all’interno del perimetro del vecchio nosocomio del Sant’Andrea. All’interno, vi troveranno posto il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura e il reparto di neurologia. Nei giorni scorsi, Asl5 ha avviato le prat iche per affidare, per poco meno di 40mila euro, l’incarico per la verifica del progetto: in caso positivo, Asl5 procederà con gli ulteriori step amministrativi per arrivare all’affidamento dell’appalto dei lavori.

Matteo Marcello