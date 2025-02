Pranzo e assemblea dei soci

Domenica di condivisione e di lavori all’Arci Canaletto, dove sono a partire dalle 13 sono in programma il pranzo sociale e l’assemblea dei soci, durante la quale si farà il punto sul presente e su guarderà alle attività future di questa attivissima realtà del quartiere, che coinvolge utenti di tutta la provincia. Ritrovo alle 13 per gustare un menù fisso con tanto di prodotti a km 0 al costo di 20 euro bevande escluse (è possibile richiedere alternativa vegana), quindi, dalle 15.30 in seconda convocazione, si terrà l’assemblea durante la quale saranno approvati i bilanci, verrà fatta una relazione sullo stato del circolo di via Bosco e si discuteranno le prospettive dell’anno associativo. Per prenotarsi, è possibile contattare l’Arci Canaletto sia sui canali Facebook e Instagram o inviare un messaggio su Whatsapp al recapito 353 436 7692. Per i ritardatari, sarà possibile anche segnarsi, fino ad esaurimento posti, all’ingresso.